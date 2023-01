TuttoSport – Il Napoli rappresenta oggi la terza rosa per valore in Serie A

Il rendimento altissimo del Napoli in stagione ha comportato un notevole aumento del valore della rosa partenopea.

Come riportato da TuttoSport, infatti, in estate è presumibile aspettarsi una serie di offerte monstre per i grandi protagonisti della stagione attuale: “Il valore dell’intera rosa di Spalletti è salito fino a 539 milioni di euro, cioè il terzo organico più ricco della serie A dopo il Milan (575 milioni) e Inter (557). Questa crescita è stata propiziata dal miglioramento di valore di elementi come Anguissa acquistato a 15 milioni dal Fulham e oggi titolare di un cartellino che non vale meno di 38 milioni. E poi Osimhen, acquistato a 70 milioni (50 cash più 20 milioni per altri 4 elementi ceduti al Lille) nell’estate del 2020, ma oggi il presidente De Laurentiis non accetta proposte per meno di 120 milioni: alla prossima sessione estiva di mercato è probabile che ci sia la fila di club della Premier dietro la porta del patron partenopeo. Fila che potrebbe accrescersi degli estimatori di Kim, il difensore coreano che il Napoli ha preso la scorsa estate grazie al pagamento della clausola da 18 milioni al Fenerbache”.