Il Mattino – Napoli in vetta solitaria: in zona Champions ci sono sei squadre per tre posti

Il Napoli continua inarrestabile la sua marcia.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, l’attuale vantaggio dei partenopei su seconda e terza permette di creare una suddivisione quasi netta tra lotta al titolo e qualificazione alla prossima edizione della Champions League: sono sei le squadre pronte a darsi battaglia per assicurarsi un posto tra le grandi d’Europa: “Col Napoli in fuga sempre più solitaria verso lo scudetto, sembra proprio che sarà la corsa Champions a scaldare questi ultimi decisivi sei mesi di campionato: in palio ci sono un mucchio di soldi, 40 milioni, vale a dire l’ assegno che incassa chi si qualifica alla grande coppa. Il guaio è che il ballo è affollato e mancano le sedie. L’ ultima giornata ha rimesso in pista Roma, Lazio e Atalanta, che a quota 34 punti tallonano Milan(38) e la coppia Juventus-Inter(37)”.