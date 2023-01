Tmw – Questa la probabile formazione del Napoli. Spalletti non dovrebbe cambiare nulla

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista del match contro la Juventus. Secondo il portale a Luciano Spalletti non mancano dei dubbi, i soliti. A sinistra Mario Rui è favorito su Olivera per partire dall’inizio nella linea con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo. In mediana Zielinski alla fine dovrebbe spuntarla su Elmas con gli intoccabili Lobotka ed Anguissa mentre in attacco Politano va verso la terza di fila, preferito di nuovo a Lozano, nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. A gara in corso, eventualmente per forzare il match qualora non dovesse sbloccarsi, le carte Raspadori e Simeone potrebbero risultare più preziose del solito.