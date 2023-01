Gazzetta – Kim è una macchina sempre in moto: una sua qualità ha impressionato tutti

Kim Min-jae continua ad impressionare tutti.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il sudcoreano è stata una delle sorprese più belle del nuovo Napoli. Una sua dote in particolare ha caratterizzato il grande rendimento di questa prima parte di stagione. Ecco quale: “Kim, al di là dell’ elevato rendimento, è diventato un leader del Napoli con il suo esempio. Nel senso che è molto bravo a resettare immediatamente gli errori che si commettono inevitabilmente in campo. Questo gli consente di evitare ansia e incertezze e questo suo modo di fare finisce per dare sicurezza alla difesa ma complessivamente alla squadra”.