Il Roma – Il Psg vuole vendere Navas, ma ora non interessa più al Napoli

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla telenovela Keylor Navas, che sembra riaprirsi in questo mercato invernale. Secondo il quotidiano in Francia si riapre la telenovela Navas, ma ora il Napoli non c’entra. Il Psg, pur facendolo giocare, vuole sbarazzarsene per via dell’ alto ingaggio. Il portiere cerca acquirenti, ma stavolta il Napoli non è interessato. In estate si è parlato molto del passaggio del portiere in azzurro, dato addirittura per certo ma in realtà mai concretizzatosi.