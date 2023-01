Intervistato alla Tv coreana Tvn Joy il difensore azzurro Kim Min-Jae ha parlato di come sta andando il suo campionato in maglia azzurra. Ecco quanto detto:

Sia come singolo che come squadra l’obiettivo è quello di vincere qualcosa con il Napoli. A livello personale spero di giocare più partite possibili e di non avere qualche infortunio. E spero anche di entrare nella top11 del campionato italiano