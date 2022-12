CdM – Spalletti amareggiato, non ha gradito molto la sconfitta con il Lille

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul momento che sta vivendo il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha da poco terminato il mini ciclo di amichevoli al Maradona. Prima il Villareal e poi il Lille. Due sconfitte che segnano un’amara ripresa per la banda Spalletti. Perdere non piace mai, soprattutto in casa, concedendosi all’avversario come accaduto contro il Lille. Non ha gradito Spalletti, non è piaciuto ai calciatori che sono usciti a testa bassa dal Maradona ma la delusione è attutita dalla comprensione del momento. La doppia sconfitta interna contro Lille e Villarreal. E una partita che va contestualizzata, siamo a dicembre ma è come se fosse calcio d’agosto ed il Napoli è pronto ora alla ripresa del campionato.