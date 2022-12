CdM – Spalletti prende come riferimento il ritiro estivo! Tutto sul mini ritiro in Turchia

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul mini ritiro in Turchia. Secondo il quotidiano il Napoli al Regnum Carya Hotel di Antalya sta svolgendo un ritiro classico, una sorta di richiamo di preparazione. È lo stesso modello che ha dato risultati in estate: scegliere località in cui concentrarsi al massimo e compiere un lavoro ampio puntando a ritrovare la migliore condizione senza sovraccaricare i carichi di lavoro. Ieri il Napoli ha iniziato il suo ritiro con una doppia seduta. Attività aerobica, esercizi tecnici e la consueta partitella a campo ridotto hanno animato la giornata degli azzurri. Kvara in pieno spolvero. Il mal di schiena è un ricordo. Il Napoli sarà in campo anche oggi sia la mattina che il pomeriggio, con attività aerobica, esercizi tecnici e la consueta partitella a campo ridotto. Senza i calciatori impegnati nel Mondiale, Spalletti sta intensificando il programma in queste prime giornate in cui ritrovare la benzina nelle gambe dopo poco più di due settimane di stop. Al lavoro atletico si aggiunge quello tecnico e tattico, allenando la sensibilità alla gestione del pallone chiedendo di giocare massimo a due tocchi. Si arriverà poi con un programma graduale alle partite, quella del 7 dicembre contro l’Antalyaspor e dell’11 contro il Crystal Palace“.