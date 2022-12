Pellissier: “Napoli squadra rivelazione del campionato, Osimhen attaccante completo”

A TMW è intervenuto l’ex bomber del Chievo Sergio Pellissier, che ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando la corsa scudetto e parlando di Victor Osimhen. Ecco quanto detto:

“Sono sorpreso, non credevo che il Napoli facesse così bene. Spalletti ci ha sempre abituato a partenze straordinarie con risultati utili consecutivi, poi ha dei cali e quindi più gap riesce a prendere, più ha possibilità di sbagliare dopo. Finora ha pareggiato solo con le piccole, ma con le grandi non ha mai sbagliato e questa è la dimostrazione che il Napoli è forte. Ha trovato giocatori che stanno facendo bene e che forse nessuno conosceva e per questo vanno fatti i complimenti al presidente e a Giuntoli. Su Osimhen dico che è tra i più completi che ci sono al momento. Quest’anno sta facendo cose straordinarie, fa la differenza ed lo ha dimostrato negli ultimi due anni. E’ quello che sta facendo girare al meglio il Napoli, vedo lui come migliore, anche se ce ne sono altri che stanno facendo bene”.