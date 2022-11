TMW – Gli azzurri al Mondiale destinati a tornare subito a Napoli

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sugli azzurri impegnati al Mondiale in Qatar. Secondo il portale la prima apparizione delle varie nazionali ha confermato le previsioni della vigilia e la sensazione generalizzata è che difficilmente in ogni caso andranno oltre gli ottavi di finale. Alle spalle dell’Argentina sulla carta veniva indicata una tra Polonia e Messico, ma il ko di Messi e compagni contro l’Arabia Saudita rischia di sovvertire le gerarchie in questo raggruppamento ed entrambi rischiano seriamente di tornare a casa. Quella di oggi è una giornata già determinante: la Polonia di Zielinski deve ridimensionare Arabia Saudita e Lozano sfida proprio l’Argentina in un match che è un dentro fuori. Quello messo peggio sembra proprio il centrocampista azzurro. Il Camerun ha faticato non poco, cedendo subito ad una Svizzera non irresistibile e mostrando grandi difficoltà sul piano del gioco. Considerando che nel Gruppo G ci sono Brasile e Serbia, al suo Camerun servirebbe più di un’impresa nelle prossime due gare. Presto a casa anche uno tra Olivera e Kim. I due non sono andati oltre lo 0-0 in Uruguay-Corea del Sud e lunedì si capirà chi tra i due potrà prendere la scia dietro il Portogallo. Per inizio dicembre un pezzo della difesa di Spalletti, insieme ad almeno altri due azzurri, potrebbe già lasciare il Qatar e dopo qualche giorno di vacanza far ritorno per il ritiro in Turchi o subito dopo a Castel Volturno.