GdS – Il colpo grosso non è Kim nè Kvaratskhelia, ma il Cholito Simeone

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul Cholito Simeone. Secondo il quotidiano Cristiano Giuntoli e lo scouting del Napoli sono stati protagonisti di un mercato, quello estivo, praticamente perfetto. In Campania sono arrivati calciatori importanti, di primissimo livello. Giocatori sui quali non c’era certamente una nutrita concorrenza. Kvaratskhelia e Kim, per citare i due calciatori più rappresentativi tra i nuovi acquisti. Il colpo più “clamoroso” del Napoli, tuttavia, è stato un altro: Giovanni Simeone. A differenza di Kim e Kvaratskhelia, infatti, le qualità dell’argentino erano sotto gli occhi di tutti. Cristiano Giuntoli è riuscito a convincere l’attaccante a fare la riserva di Osimhen (a volte è partito addirittura come terza punta centrale, dietro anche a Raspadori) nonostante i ben 17 gol realizzati nella scorsa stagione a Verona. Eppure c’erano tante squadre interessate al Cholito. Il Napoli è riuscito a spuntarla. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Simeone, pur giocando poco, è già a quota sei reti con una media realizzativa addirittura superiore a quella di Osimhen.