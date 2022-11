L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla partita dell’Italia, impegnata domani contro l’Austria. Secondo il portale Nicolò Fagioli non partirà per Vienna per l’amichevole che vedrà di fronte Austria e Italia. Il centrocampista azzurro farà rientro al proprio club di appartenenza nelle prossime ore. Quindi, dopo i forfait di Tonali e Mazzocchi, il gruppo azzurro si riduce a venticinque calciatori. Presenti quindi tra i quattro napoletani Di Lorenzo, Meret, Politano e Raspadori.