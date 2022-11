CdM – Il Napoli attuale, migliore di quello dei 91 punti! E al momento senza rivali

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sull’andamento del Napoli fino a questo momento. Secondo il quotidiano il confronto tra il Napoli di Spalletti e quello di Sarri è spesso materia di dibattito. Il Napoli ha tre punti in più rispetto al campionato dei 91 punti; poi non ha mai goduto di un distacco così corposo sulle inseguitrici. Stavolta a differenza della stagione 2017/18 non c’è un rivale forte come la Juventus che a quei tempi arrivava anche in finale di Champions.