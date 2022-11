Mediaset – Giuntoli stupito da Baldanzi! Possibile trattativa estiva?

L’edizione odierna di Mediaset ha fatto il punto sui possibili obiettivi di Cristiano Giuntoli per il mercato estivo. Secondo l’emittente tra questi nomi potrebbe esserci quello di Tommaso Baldanzi, uno dei nuovi giovani di talento dell’Empoli del patron Corsi. Martedì sera, nella sconfitta dei toscani contro il Napoli, era uno degli osservati speciali da parte del ds partenopeo. Il dirigente ha seguito con attenzione la sua prestazione, convincente a tutto tondo sia in fase di costruzione che di contenimento su Lobotka. A questo punto è possibile che proprio il Napoli si muova per il suo eventuale acquisto in vista dell’estate.