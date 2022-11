TMW – Questa la probabile formazione del Napoli. Ballottaggio per sostituire Kvaratskhelia

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli nel match contro l’Atalanta. Secondo il portale il Napoli dopo la sfida di Liverpool si rituffa nel campionato con la trasferta di Bergamo. Per il match con gli orobici Luciano Spalletti dovrà ancora fare a meno di Rrahmani e deve sciogliere probabilmente gli ultimi due ballottaggi: Juan Jesus/Ostigard e Mario Rui/Olivera. Nel 4-3-3 dei partenopei Meret tra i pali con Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Mario Rui in difesa. A centrocampo ritorna dal primo minuto Zielinski con Anguissa e Lobotka, mentre in attacco spazio al tridente Lozano, Osimhen ed Elmas (in ballottaggio con Politano per la sostituzione di Kvaratskhelia che non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per un episodio di lombalgia acuta).