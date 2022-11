CdS – L’unico ko dell’Atalanta è stato contro la Lazio, che gioca simile al Napoli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul match di questa sera tra Atalanta e Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli affronterà quest’oggi alle ore 18 l’Atalanta di Gasperini. Lo farà da prima della classe con possibilità di staccare ancor di più le inseguitrici. L’Atalanta eviterà in tutti i modi la vittoria azzurra. Ma è interessante ricordare come i neroazzurri abbiano perso solo con la Lazio di Sarri, che per concetti e idee di gioco è molto simile al Napoli di Spalletti. Infatti se facciamo caso alle “uscite” si intravedono movimenti simili tra le due squadre. Ecco, la Lazio è stata la squadra che ha fatto girare la testa all’Atalanta, battendola proprio a Bergamo.