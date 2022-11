Bianchi: “La fortuna del Napoli è di avere Raspadori per sostituire Kvaratskhelia”

Intervistato alla Gazzetta dello Sport l’ex tecnico degli azzurri Ottavio Bianchi ha detto la sua sul match di questa sera contro l’Atalanta. Ecco quanto detto:

“«Kvaratskhelia mancherà alla partita in generale e non solo al Napoli. Non vedere in campo un talento come il suo è un vero peccato. Mi spiace non poterlo ammirare a Bergamo. Il Napoli, però, è una grande squadra e ha ricambi all’altezza. Il primo è Raspadori, che è uno dei più grandi talenti del nostro calcio”.