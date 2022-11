Corriere di Bergamo – Tre indisponibili e un recupero per Gasperini per il match contro il Napoli

L’ edizione del Corriere di Bergamo ha fatto il punto sulle ultime in casa Atalanta per il match contro il Napoli. Secondo il quotidiano Si riducono sempre di più le possibilità di rivedere Marten de Roon contro il Napoli. Il centrocampista si è allenato ancora a parte nella doppia seduta di ieri a Zingonia. Anche Zappacosta ha svolto lavoro differenziato e non è sicuro di rientrare per la sfida contro gli azzurri. Chi invece rientra in gruppo è Scalvini, uscito per infortunio nel match contro l’Empoli. Oggi allenamento pomeridiano a porte chiuse per l’Atalanta. Anche Muriel si è infortunato: era appena rientrato da una squalifica.