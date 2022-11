TMW – Questa la probabile formazione del Napoli! Due dubbi per Spalletti

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Sassuolo. Secondo il portale Spalletti rilancia tutti i giocatori risparmiati con i Rangers, ma resistono due ballottaggi: in difesa rientra Juan Jesus con Kim, a destra Di Lorenzo ed a sinistra Olivera si gioca il posto con Mario Rui. In mediana con Lobotka rientra Zielinski e potrebbe esserci anche Anguissa dal primo minuto. In attacco tridente totalmente fresco con Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano