Il Mattino – Maradona, allo stadio si festeggia: avrebbe compiuto 62 anni

Oggi alle 15 andrà in scena il match tra Napoli e Sassuolo, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Non sarà, però, una partita qualunque: prima del calcio d’inizio, infatti, ci saranno i festeggiamenti per il compleanno di Diego Armando Maradona, che avrebbe compiuto 62 anni.

Durante la cerimonia, organizzata da Stefano Ceci amico e rappresentante del Pibe de Oro, 60 bambini porteranno in campo una maxi bandiera con l’immagine di Maradona. I bambini indosseranno maglie bianche con la scritta Auguri Diego, mentre accompagneranno il giro di campo della statua dedicata al campione azzurro.

Allo stadio sono stati invitati gli ex compagni di Maradona, che in serata parteciperanno ad una cena organizzata dall’ ex manager del Pibe.

Sarà, dunque, una grande serata in cui verrà ricordato il grande campione argentino, indimenticabile eroe azzurro.