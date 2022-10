Spalletti artefice di questo grande Napoli! Le pagelle dei quotidiani

Se cambi sei giocatori e la musica non cambia vuol dire che stai facendo benissimo il tuo lavoro. Ciò che colpisce di questo Napoli è soprattutto la mentalità: già qualificata, la truppa di mister Luciano Spalletti ieri ha aggredito la partita fin dai primi istanti e chiuso la pratica in sedici minuti. Si spiega così il pieno di 8 in pagella del tecnico toscano sulle testate nazionali dal Corriere dello Sport, fino alla Gazzetta dello Sport all’indomani del 3-0 rifilato ai Rangers in Champions League. Vittorie consecutive 12, nuovo record della storia del club. Gol: 3 ieri, 20 in Champions. Cambi rispetto a Roma: 6, compresi Osi e Kvara. Ma il suo Napoli è una macchina infernale di gioco e sacrificio: l’aggressione collettiva sul 2-0, senza palla, è da gente con fame e sete implacabili. È suo, il merito di questa squadra bellissima e coinvolgente.