Il Napoli non si ferma più; la squadra di Luciano Spalletti batte anche 3-0 i Rangers e regala a tutti i suoi tifosi una notte bellissima di Champions tra le mura amiche del “Maradona”.

Questa squadra sta facendo innamorare i suoi tifosi come non mai, in quanto certi risultati a inizio stagione erano del tutto impronosticabili, ma sono arrivati grazie alla continuità di un progetto in cui all’inizio non tutti credevano.

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, questa squadra che genera tanta euforia e tanto innamoramento come forse solo il Napoli di Diego riusciva a fare, è frutto della visione del presidente De Laurentiis, della strategia di Giuntoli e della praticità e delle bravura a metterli in campo di Spalletti.