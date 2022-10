TMW – Questa la probabile formazione del Napoli! Due dubbi per Spalletti

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro la Roma. Secondo il portale il Napoli prepara la sfida alla Roma con l’assenza certa di Rrahmani e il grande dubbio che riguarda Anguissa. Si proverà a recuperare il centrocampista, ma senza correre nessun rischio. Per Spalletti dubbi anche in attacco, dove il rientrante Osimhen (decisivo col Bologna) chiede spazio e pare pronto a riprendersi una maglia da titolare. Nel 4-3-3 dei partenopei ci sarà Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Mario Rui (ballottaggio apertissimo con Olivera). In mediana Lobotka, Zielinski e Ndombele, mentre in attacco Politano è favorito su Lozano a destra, con Kvaratskhelia a sinistra e Osimhen al centro.