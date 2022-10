Roma – Abraham e Osimen, il duello tra i grandi numeri 9

Nell’edizione odierna il quotidiano Roma scrive del duello tra due veri numeri 9, che si svolgerà durante il derby del sole tra Roma e Napoli.

Ecco quanto riportato:

“Da una parte Tammy Abraham, dall’ altra Victor Osimhen: domani sera all’ Olimpico ci sarà di nuovo la sfida tra due veri numeri 9. Sarà una bella partita Roma-Napoli ma i riflettori saranno puntati soprattutto sui rispettivi bomber. È la davanti che si dovrà fare la differenza per vincere.

Il rendimento di Abraham in questo torneo non è proprio dei migliori. Osimhen ha realizzato tre gol, mentre lui solo due. In Europa League Tammy è a secco, Victor, invece, si è sbloccato contro l’ Ajax. Davanti hanno una stagione bella lunga da poter sfruttare sia in Italia che in Europa.

Il nigeriano ha una fame di gol impressionante. Il suo ritorno è stato un bigliettino da visita importante per poter poi rientrare a tempo pieno nel suo Napoli.”