GdS – Spalletti ha saputo costruire un complesso in cui tutti sanno cosa fare

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla bravura di Spalletti di gestire l’organico. Secondo il quotidiano in casa azzurra si comincia a riflettere seriamente sulla possibilità di puntare al bersaglio grosso, ribaltando anche i giudizi della vigilia. Già, perché il gruppo uscito da un’estate rivoluzionaria sembrava destinato a un rodaggio molto più lungo, con la verifica sui nuovi arrivati. Invece Spalletti ha saputo stupire tutti, allestendo una squadra eccezionale per la qualità del gioco a tempo di record. Non solo, il Napoli ha preso subito a deliziare, come un’orchestra in cui tutti recitano perfettamente la loro parte, ed i nuovi arrivati si sono inseriti con una facilità impressionante. Kvara e Kim hanno appreso velocemente i concetti della squadra, e ora sono lì come avessero 3 o 4 anni di adattamento alle spalle.