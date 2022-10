Il Mattino – Roma-Napoli è anche una sfida speciale per Luciano Spalletti

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul big match di domenica sera tra Roma e Napoli. Secondo il quotidiano Roma-Napoli è sempre una gara speciale per Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri. Lui lo ripete sempre: “a Roma non mi sentirò mai un nemico”. È la sua partita, una specie di film. Perché quest’anno tutti faranno il tifo contro di Luciano. Perché il resto d’Italia spera che arrivi da parte di Mourinho il primo stop per Spalletti. Il Napoli guida il campionato con 26 punti, mentre la Roma di Mourinho si trova al quarto posto con 22 punti. Sarà un match molto intenso.