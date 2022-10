Serena: “Mi piace tantissimo Kvaratskhelia, mi fa impazzire con tutti i suoi dribbling”

Intervistato ad Il Corriere dello Sport l’ex attaccante italiano Aldo Serena ha detto la sua su Khvicha Kvaratskhelia. Ecco quanto detto:

“Kvaratskhelia è strepitoso, non lo conoscevo prima che arrivasse a Napoli. Mi sono innamorato, perché è un romantico del calcio. Dribbla in maniera unica, ha forza nelle gambe, tecnica, e poi trova la via de gol senza essere egoista.Ho iniziato a seguire il calcio quando avevo 6-7 anni, i funamboli che iniziano a dribblare a testa bassa e ne scartano tre o quattro mi fanno impazzire ancora”.