Calcio e Finanza – La Champions porta alti incassi al Napoli! I dati

Il portale Calcio e Finanza ha stimatogli incassi per il club azzurro in questo cammino europeo: la società di Aurelio De Laurentiis ha intascato finora una cifra che si attesta sui 50 milioni di euro. Guadagni molto ricchi, che solo un passaggio di turno avrebbe potuto incrementare ulteriormente. Quindi secondo il portale in base alla stima la SSC Napoli ha già guadagnato 2,8 milioni di euro da ogni vittoria (11,2 in totale) e 9,5 milioni dal solo passaggio di turno che porterebbe un totale di 62 milioni di euro nelle casse del club per il cammino fatto fino ad ora nella competizione. Numeri importanti per il club azzurro.

Bonus partecipazione: 15,64 mln

Ranking storico: 18, 2 mln

Market pool 1: 4 mln

Market pool 2: 3,48 mln

Bonus vittorie: 11,2 mln

Bonus vittorie: 9,5 mln

TOTALE: 62,02 mln