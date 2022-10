La Repubblica – Numeri da record in Europa per il Napoli, nessuno come gli azzurri

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sull’andamento del Napoli in Champions League. Secondo il quotidiano è un inizio di stagione oltre ogni più rosa previsione, per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno di nuovo spazzato via (stavolta per 4-2) la resistenza dell’Ajax e si sono assicurati con 180’ di anticipo il pass per gli ottavi di finale. Ma i numeri del gruppo di Luciano Spalletti sono la fotografia di un clamoroso e sorprendente dominio. Un dominio netto e che va persino al di là della meritata qualificazione e della concreta ipoteca sul primo posto nel girone. Quattro le vittorie di fila e diciassette i gol segnati in trecentosessanta minuti complessivi. Nessuno in Europa sta marciando con lo stesso passo ed è un exploit che fa bene a tutto il calcio italiano, già certo di avere almeno una sua rappresentante nella fase a eliminazione diretta. Sei in Olanda, altri quattro ieri in una serata d’autunno a Fuorigrotta. Con dieci reti nel giro di una settimana e due gare di anticipo, il Napoli entra in giacca e cravatta negli ottavi di Champions. Capolista in Serie A e tra le prime sedici d’Europa.