A Sky Sport è intervenuto l’ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini che ha detto la sua su Giacomo Raspadori. Ecco quanto detto:

“Sono molto felice per Raspadori. E’ un ragazzo davvero intelligente e perbene. E’ uno di quei 2-3 ragazzi che sono diversi dagli altri giocatori nel calcio. Se devo fare il tifo per un giocatore lo faccio per lui. Spero faccia anche grandi cose anche con l’altra maglia azzurra della Nazionale”.