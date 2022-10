TMW – Questa la probabile formazione del Napoli. Vari cambi per Spalletti

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli nel match contro la Cremonese. Secondo il portale il Napoli dopo la scorpacciata europea si rituffa con la testa in campionato: domenica alle 18 la sfida sul campo della Cremonese. Nel 4-3-3 dei partenopei dovrebbe esserci qualche novità, con Zielinski non al meglio dopo la sfida con l’Ajax. In porta c’è Meret, fresco di rinnovo, con difesa composta da Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui. In mezzo Lobotka e Anguissa potrebbero essere affiancati da Ndombele, mentre in attacco Simeone potrebbe far rifiatare Raspadori con Politano e Kvaratskhelia sugli esterni.