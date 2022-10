Repubblica – Spalletti: “Raspadori, Simeone e Osimhen? Difficile scegliere”

Victor Osimhen, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori: tutti con la maglia azzurra e tutti decisivi nel ruolo di centravanti.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è consapevole che la scelta tra i tre sarà difficile, ma solo uno potrà giocare dal primo minuto.

Simeone e Osimhen si somigliano molto, entrambi sanno lottare contro la difesa avversaria e vincere duelli aerei. Raspadori, invece, è diverso: rende giocabili i palloni difficili e possiede abilità in area di rigore da bomber vero.

Spalletti non sa ancora chi schierare nella sfida contro la Cremonese, ma non sembra essere convinto di lasciare il piccolo bomber italiano in panchina. Per il momento la scelta va tra Simeone e Raspadori: il tecnico azzurro, infatti, non ha ancora deciso se convocare il nigeriano.

Victor Osimhen sembra aver recuperato bene dall’infortunio rimediato in Champions contro il Liverpool. L’azzurro ha aumentato il ritmo in allenamento, lavorando in parte con i compagni e in parte da solo con lavori personalizzati. Non è escluso che ritorno del nigeriano possa concretizzarsi mercoledì prossimo al Maradona nella sfida contro l’Ajax.