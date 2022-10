CdM – Solito ballottaggio Simeone-Raspadori per l’attacco! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul solito ballottaggio Simeone-Raspadori. Secondo il quotidiano a Cremona sarà ancora ballottaggio tra Simeone e Raspadori. L’ex Sassuolo è favorito e il Cholito sarà arma a gara in corso quando la Cremonese avrà speso tante energie e sarà meno efficace nelle coperture difensive. L’atmosfera sarà magica, da amarcord, lo stadio Zini sarà tutto esaurito con i tifosi napoletani in vari settori, non solo quello dedicato agli ospiti. La Cremonese proverà a fare densità a centrocampo, ad indirizzare il possesso palla sulle corsie laterali alternando pressione alta e copertura delle linee di passaggio. Contro il Lecce Alvini ha cambiato sistema di gioco, passando al 4-2-3-1 con Pickel che ha schermato Hjulmand, e che farà lo stesso con Lobotka.