CorrSera – Il Napoli è cambiato: tutti sorridenti ed aiuto reciproco

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera ha fatto il punto sul Napoli di questo arco di stagione. Secondo il quotidiano non è mai troppo tardi per rigenerarsi, aprire le finestre per una ventata di aria fresca. Si evidenzia dunque la grande armonia del nuovo gruppo: “La primavera del Napoli è cominciata da qualche mese e la migliore delle previsioni non sarebbe coincisa con i risultati raggiunti. Il Napoli gioca con dinamismo e rigore, è geniale con la palla. Sofisticato nella pressione. In Italia (e per certi versi anche in Europa) non si vede al momento nulla di simile. Il Napoli è libero di esprimersi: sfrontato ma consapevole. S’impone con la forza di un gruppo che non annovera al suo interno prime firme, segnano tutti e fin qui 10 giocatori diversi. Si aiutano tutti. Sorridono, tutti. Sotto il peso di una responsabilità che aumenta a ogni gara vinta”.