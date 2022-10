Gazzetta – Primo posto in A e in B ma ADL sceglie il basso profilo

Tweet di congratulazioni dopo le vittorie contro pezzi da 90 come Liverpool e Milan, ma per il resto basso profilo congratulazioni ‘private’. E’ strategica la scelta comunicativa del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che nonostante la gioia e la grande soddisfazione per il momento che la squadra da lui stesso plasmata sta vivendo, preferisce non creare aspettative davanti agli schermi.

La spiegazione arriva dall’edizione odierna de La La Gazzetta dello Sport, che racconta così la scelta del presidente partenopeo:

“Il presidente De Laurentiis è primo in A con il Napoli e in B col Bari, ma preferisce la strada del low profile. Il patron è sceso negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra ma senza retorica e soprattutto senza dichiarazioni ai media che potrebbero turbare gli equilibri costruiti in estate”.