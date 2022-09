CdM – Il Napoli vuole recuperare dall’infortunio Osimhen e Politano entro metà ottobre

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è già proiettato alla gara di campionato di sabato prossimo contro il Torino. Gli azzurri arrivano da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League e non hanno intenzione di fermarsi. Per la situazione riguardante gli infortuni sono discorsi che spostano l’attenzione ad un futuro più lontano; quello prossimo, invece, porta al 1 ottobre quando il Napoli tornerà in campo contro il Torino. Non ci sarà Politano che dovrà fermarsi per circa tre settimane a causa della distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore della caviglia destra. Nel mirino per il suo recupero c’è Napoli-Ajax del 12 ottobre, è tornato in gruppo, invece, Demme dopo un mese di stop. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per Osimhen, l’obiettivo è Cremonese-Napoli del 9 ottobre”.