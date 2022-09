Corsi: ” Dura decidere tra Sarri e Spalletti, ma credo che il Napoli arriverà davanti”

Intervistato alla Gazzetta dello Sport il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi che ha detto la sua sul duello Sarri-Spalletti. Ecco quanto detto:

“Tra Sarri e Spalletti è difficile scegliere, di solito tifo per chi perde. Mi fa sempre piacere vedere e ricordare Maurizio e Luciano. Davanti arriverà il Napoli, perché è una squadra che mi piace molto. Non mi stupirei giocasse per lo Scudetto. A cena Andrei con Maurizio non mi capita da anni e si parlerebbe soltanto di calcio. Zanetti? Ha tutto per fare lo stesso cammino dei due allenatori”.