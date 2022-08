Napoli, con l’inizio della Champions tour de force fino a novembre

Effettuati i sorteggi e comunicato il calendario di Champions League, il Napoli avrà gli impegni definiti fino a novembre. Poi il campionato si fermerà il 13 novembre a causa del mondiale e riprenderà i primi giorni di gennaio, quando molte squadre entreranno nella nuova edizione della Coppa Italia. Sarà una stagione fitta, lo è sempre quando ci sono le coppe internazionali di mezzo, ma quest’anno a causa del mondiale sarà tutto diverso. Per il Napoli ci sarà un inizio in salita, un tour de force fino alla sospensione del campionato. Da ora fino a novembre, la squadra di Luciano Spalletti avrà in calendario anche sei partite di Champions League e ben quattro big match in Serie A. Si inizierà il 4 settembre contro la Lazio, poi il 18 la trasferta contro il Milan seguita da Roma-Napoli il 23 ottobre e l’incontro con l’Atalanta il 6 novembre.