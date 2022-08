Spalletti: “Con De Laurentiis rapporto vero, Raspadori giovane di personalità”

Intervistato al Corriere della Sera Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al Napoli che verrà e del suo rapporto con il presidente De Laurentiis. Ecco quanto detto:

“Con il presidente ho un rapporto Diretto, frontale. E dunque vero. Per incontrarci a volte sono necessari compromessi caratteriali: a volte abbozzo io, altro volte lo fa lui. Siamo due persone forti. Raspadori? Le rispondo che non è un mio giocatore, che è un ragazzo che avrebbe tutte le caratteristiche per darci una mano. Giovane, forte, versatile in tutti i ruoli dell’attacco, intelligente e soprattutto educato. Ha personalità, e noi ne abbiamo persa un po’ nel passaggio da un ciclo all’altro. Vediamo, con lui saremmo nella giusta direzione. Sarebbe il sostituto naturale di Mertens”.