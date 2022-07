Kvaratskhelia: “Farò di tutto per rendere orgogliosi i tifosi, entusiasta di giocare la Champions”

Ieri in conferenza stampa è stato presentato ai giornalisti Khvicha Kvaratskhelia che si è detto pronto ad iniziare la sua avventura in azzurro. Ecco quanto detto:

“In Georgia, dopo la firma con il Napoli, mi hanno ribattezzato così: Kvaradona, ma non voglio togliere nulla, Maradona per Napoli significa tutto, se mi chiamano così è una grande responsabilità. Farò qualsiasi cosa affinché i tifosi siano contenti di me. Sono pronto per la Champions e il campionato: farò di tutto per aiutare la squadra a vincere. Per me è un vero onore indossare la maglia del Napoli. Giocare in una grande squadra è molto stimolante: sono qui per dare il massimo. C’ erano tanti discorsi e tante offerte, ma quando è arrivata l’ offerta ufficiale del Napoli ho deciso in un attimo. Non ci ho pensato su due volte e ho scelto: è una squadra molto forte, gioca un buon calcio, e in questi primi giorni ho capito di aver preso la decisione giusta.