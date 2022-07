Il Mattino: domani Napoli-Perugia, la questura di Trento preoccupata per i precedenti tra le tifoserie

“La questura di Trento si è detta assai preoccupata per l’amichevole di domani pomeriggio tra Napoli e Perugia. Teme per i precedenti tra le due tifoserie (anche se qui non c’è traccia, per il momento, di gruppi organizzati) e quindi chiede che ci sia la massima attenzione per la gestione dell’ordine pubblico da parte degli organizzatori della Val di Sole. Un bel grattacapo in più, anche perché arriveranno a Carciato un centinaio di tifosi del Perugia. A cui deve essere destinato, proprio perché pure d’ estate il calcio diventa qualcosa di simile a una trincea, un settore a parte. Per evitare contatti. Roba da matti, ma è proprio così”.