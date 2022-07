Gazzetta: Ostigard al Napoli, a inizio settimana le visite mediche, arriverà a Castel di Sangro

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’arrivo al Napoli del centrale norvegese Leo Ostigard, che negli ultimi 6 mesi era al Genoa:

“Le opzioni sono diverse ma il club partenopeo sta cercando di accelerare per completare prima possibile la rosa visto che manca meno di un mese all’ inizio del campionato. Per questo si stanno definendo i documenti per il passaggio ufficiale di Leo Ostigard che potrebbe arrivare qui in Trentino a fare le visite mediche a inizio settimana, per poi cominciare ad allenarsi con la squadra in Abruzzo, a Castel di Sangro”.