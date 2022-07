L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Leo Ostigard. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha cominciato subito a lavorare con il ds Giuntoli e l’ ad Chiavelli nel quartier generale di Dimaro per mettere a posto i primi tasselli: nell’ ordine, i dettagli finali della cessione di Kalidou ai Blues; la grande caccia al sostituto; la rifinitura dell’ affare-Ostigard. Leo, ormai pronto a firmare: dalla Norvegia raccontano che ieri è partito per l’ Italia, e ciò significa che a breve sarà ufficialmente un difensore tinto d’ azzurro. Le visite mediche potrebbero esserci a inizio settimana, per poi cominciare ad allenarsi con la squadra in Abruzzo, a Castel di Sangro.