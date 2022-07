Luciano Spalletti è l’allenatore su cui De Laurentiis ha scommesso e gli obiettivi raggiunti dal tecnico fanno sorridere il presidente perché, nonostante l’amaro in bocca per lo Scudetto, il tecnico ha svolto un lavoro importante a Napoli.

Ma, Spalletti sarà l’uomo che aprirà un ciclo lungo con il Napoli? Al momento, la società è ampiamente soddisfatta dell’operato del suo tecnico, come Spalletti è soddisfatto dei movimenti della società, anche sul mercato.

Ma, per ora, non si parla ancora di rinnovo detto che la società ha comunque un’opzione per il terzo anno, si valuterà in primavera se continuare l’avventura con Spalletti, in base anche ai pensieri reciproci.

Fonte: Il Mattino.