Gazzetta: la Roma supera il Napoli per Solbakken

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive della trattativa per arrivare a Ola Solbakken, con la Roma al momento in vantaggio sul Napoli:

“Come quella dell’esterno norvegese Ola Solbakken, classe 1998, che col Bodo Glimt si è messo in evidenza e a fine 2022 ha il contratto in scadenza. Sull’esterno nordico la Roma appare in vantaggio (avrebbe il sì del giocatore), ma col club norvegese i rapporti non sono buoni mentre il Napoli ha aperto per una trattativa (5 i milioni richiesti) e spera di convincere il giocatore sfruttando il vantaggio Champions”.