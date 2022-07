CdS: ”Fabian in pericolo di fuga, il Napoli si cautela con Svanberg”

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe rischiando seriamente di perdere le sue pedine più importanti. Fra queste c’è Fabian Ruiz. Cristiano Giuntoli per prevenire il problema ha effettuato una telefonata conoscitiva con il ds del Bologna Giuliano Sartori. Il nome sul taccuino è quello del centrocampista 23enne Mattias Svanberg. Il contratto del mediano è in scadenza nella prossima stagione. La valutazione che ne fa il Bologna è fra i 7 e 13 milioni di euro.

De Laurentiis sarebbe di ritorno da Los Angeles nella giornata di domani. Pur di non ritrovarsi con un nuovo caso Insigne sarebbe disposto ad accontentarsi per Fabian di una cifra intorno ai 30 milioni. Ruolo decisivo sarà giocato dall’agente di Fabian che dovrà mediare per arrivare ad una soluzione. Giuntoli fino ad ora ha faticato nel trovare un estimatore per lo spagnolo. Il Napoli in base a cosa succederà con Fabian quindi sarà pronto ad accelerare per portare Mattias Svanberg all’ombra del Vesuvio.