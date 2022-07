Zoff: “Giusto che il Napoli creda in Meret, io ho fiducia in lui”

Intervistato alla Gazzetta dello Sport l’ex portiere di Napoli e Juventus Dino Zoff ha parlato così di Alex Meret. Ecco quanto detto:

“È difficile parlare con cognizione, in questi casi non si valuta soltanto l’ aspetto tecnico. Nel complesso credo che il Napoli abbia preso la decisione più opportuna. Ha avuto tante difficoltà, ma è un portiere della Nazionale, che ha molto futuro. La fiducia si conquista in campo, il fatto che ora possa contare su una maggiore continuità non dà sicurezze. Lui deve puntare sempre a migliorare i propri standard, poi perché è già in un giro importante. È un giovane che ha grandi possibilità, credo in lui”.