La Stampa – ADL non vuole avere un’altra SpaccaNapoli per Koulibaly! Le ultime

L’edizione odierna de La Stampa ha fatto il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano le possibili voci sulla partenza di Koulibaly e il cambio bandiera, dai colori bianconeri per lui, rappresenterebbe una delusione senza precedenti. I bianconeri vogliono ingaggiare il senegalese per rifarsi la difesa, in caso di partenza di De Ligt, e il nome dellì azzurro è finito in cima alla lista dei desideri dopo un recente vertice telefonico tra i dirigenti juventini e il tecnico Allegri. Tuttavia, l’operazione risulta più che complicata e le differenza con la situazione di Higuain è netta. Con l’argentino c’era una clausola rescissoria di 90 milioni di euro. Ora, invece, tutto passa per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e soprattutto per la volontà dello stesso numero 26. De Laurentiis riflette sui 40 milioni chiesti per KK e sa che corre il rischio di perdere il proprio giocatore a parametro zero tra un anno e non può fare grandi barricate. Al massimo sperare nelle manovre di Barcellona e Chelsea per non vederlo finire a Torino e vivere un’altra SpaccaNapoli”.