Il Roma – Si aspetta il ritorno di De Laurentiis per lanciare la campagna abbonamenti

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla questione abbonamenti. Secondo il quotidiano nella giornata di ieri la Lega Serie A ha annunciato anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di campionato. Un passaggio importante per il lancio della campagna abbonamenti del Napoli. Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, si attende il ritorno di De Laurentiis, che dovrebbe rientrare domani in Italia.

Questo dovrebbe consentire finalmente il via libera anche per l’ inizio della campagna abbonamenti.