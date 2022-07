Il Roma – Ospina verso l’AL Nassr, nonostante l’interesse della Lazio

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla situazione di David Ospina. Secondo il quotidiano Ospina volerà in Arabia Saudita. A Riad, dove ad attenderlo c’ è l’ Al-Nassr. Dopo gli anni al Napoli, il portiere colombiano si è svincolato e ha deciso di accettare la destinazione saudita. Anche perché ha ben 4 milioni di ragioni: a tanto ammonta l’ ingaggio che l’ ex Arsenal percepirà alla corte di Rudi Garcia. Da ieri il colombiano è ufficialmente svincolato ed è a un passo dall’ Al-Nassr. L’ ormai ex portiere del Napoli era in parola con il Real Madrid, che però non ha approfondito i discorsi. E adesso i 4 milioni a stagione offerti dal club saudita stuzzicano il colombiano, pronto a trasferirsi a Riad. La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore. La Lazio, che ieri ha salutato Reina ha fatto un tentativo per il colombiano, ma è stato tutto inutile. Il portiere non rinuncia ai soldi in arrivo dall’Arabia. Quelli che non gli hanno fatto nemmeno prendere in considerazione la proposta del Napoli.